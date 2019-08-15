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بعدما رفض مبلغا من حاجة... وزير الداخلية السعودي يقدم 100 ألف ريال وسيارة للطالب السعودي

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بعدما رفض مبلغا من حاجة... وزير الداخلية السعودي يقدم 100 ألف ريال وسيارة للطالب السعودي بعدما رفض مبلغا من حاجة... وزير الداخلية السعودي يقدم 100 ألف ريال وسيارة للطالب السعودي

ووجه وزير الداخلية السعودي بتعيين الطالب في المدينة التي يرغب بالعمل فيها بعد تخرجه وإكمال دورته التدريبية.

كما أجرى الوزير اتصال هاتفيا مع الطالب، عبر فيه عن شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، وفق صحيفة "سبق" .

هذا وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبد العزيز، قد رفض مبلغا ماليا، قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل في قطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِه الحجاج. ورغم إصرار الحاجة إلا أن الطالب ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف قائلا "هذا واجبي...هذا واجبي" حتى اقتنعت.

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