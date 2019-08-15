الأردن يستنكر تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص “الأقصى”

جى بي سي نيوز :- استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصريحات وزير الامن الداخلي الاسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وعبّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة اي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك.

وذكر القضاة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بضرورة الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم.

وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لكافة المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الناطق الرسمي أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.