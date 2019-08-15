وكالة: قوى الحرية والتغيير بالسودان ترشيح رئيساً لمجلس الوزراء

مباشر: اتفقت قوى الحرية والتغيير بدولة السودان على تسمية رئيساً لمجلس الوزراء للفترة القادمة.

وأفادت وكالة أنباء السودان "سونا"، اليوم الخميس، أن قوى إعلان الحرية والتغيير تتفق على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية.

ويشار، إلى أن حمدوك تولى منصب الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وعمل حمدوك، خبير اقتصادي وخبير في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.

وأشار وجدي صالح، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير للوكالة، اليوم، أن يوم الثامن عشر من الشهر الجاري سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري.

وتابع: "ويوم التاسع عشر من ذات الشهر سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء، وفى العشرين من هذا الشهر سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس السيادة وفي اليوم الحادي والعشرين سيؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء".

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