ارتفاع مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي بعكس التوقعات

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في نيويورك خلال الشهر الجاري بعكس من توقعات المحللين، وسط مساهمة قوية من الطلبات الجديدة.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم الخميس، أن مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي ارتفع إلى مستوى 4.8 نقطة في أغسطس/آب الجاري، مقابل 4.3 نقطة في يوليو/تموز السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي سيتراجع عند مستوى 2.1 نقطة.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الطلبات الجديدة زاد بمقدار 8.2 نقطة لتصل إلى 6.7 نقطة، كما زادت الشحنات عند مستوى 9.3 نقطة من مستوى 7.2 نقطة في يوليو/تموز.

وعلى مستوى مؤشر المخزونات فقفز في الشهر الجاري بمقدار 16.7 نقطة ليسجل 5.8 نقطة.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1116 دولار.