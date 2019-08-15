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الإنتاج الصناعي الأمريكي يتراجع بشكل مفاجئ خلال يوليو

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الإنتاج الصناعي الأمريكي يتراجع بشكل مفاجئ خلال يوليو الإنتاج الصناعي الأمريكي يتراجع بشكل مفاجئ خلال يوليو

مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، بفعل أداء قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين.

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 0.2 بالمائة في شهر يوليو/تموز الماضي مقابل نمو بنحو 0.2 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في أكبر حول العالم سوف ينمو بنسبة 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن إنتاج قطاع التعدين تراجع بنحو 1.8 بالمائة في الشهر المنقضي بعد زيادة 0.6 بالمائة في الشهر السابق له.

كما انخفض قطاع الصناعات التحويلية بنحو 0.4 بالمائة مقابل نمو 0.6 بالمائة في يونيو/حزيران.

في حين ارتفع إنتاج قطاع المرافق بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو/تموز مقابل هبوط 3.3 بالمائة في يونيو/حزيران.

وعلى أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي الأمريكي ارتفع بنسبة 0.5 بالمائة في شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وبالنسبة لمؤشر استغلال القدرة الصناعية فتراجع بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي مسجلاً 77.5 بالمائة على عكس توقعات استقراره عند 77.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1112 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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