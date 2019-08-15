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عودة نحو 1431 لاجئ سوري إلى بلادهم من الأردن

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عودة نحو 1431 لاجئ سوري إلى بلادهم من الأردن عودة نحو 1431 لاجئ سوري إلى بلادهم من الأردن

جي بي سي نيوز:- أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بأن أكثر من1.7 ألف لاجئ قد عاد إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1755 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 324 لاجئا (97 امرأة و165 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1431 شخصا (429 امرأة و730 طفلا) .
وذكر مركز المصالحة الروسي، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت بدورها خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار. وكالات

جي بي سي نيوز

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