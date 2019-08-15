عملة الأرجنتين تتعافى بعد خسائر تجاوزت 25% في 3 أيام

مباشر: ارتفعت عملة الأرجنتين بنحو 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد ثلاث جلسات متتالية من الهبوط الحاد بفعل مخاوف اقتصادية وسياسية.

وكان البيزو الأرجنتيني قد تعرض لخسائر كبيرة دفعته لفقد نحو 25 بالمئة من قيمته على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأولية التي أظهرت تفوق واضح لمرشح المعارضة.

وأثارت نتائج الانتخابات الأولية مخاوف المستثمرين حيال احتمالية عدم قدرة الأرجنتين على سداد التزامتها المالية، بالإضافة إلى القلق المتزايد في الأسواق حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت أمس حزمة من تدابير الدعم وخفض الضرائب على العمال محدودي الدخل، مع تعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور.

وباع البنك المركزي الأرجنتيني نحو 248 مليون دولار من الاحتياطي الدولي أمس الأربعاء في مسعى لدعم العملة ووقف الهبوط الحاد، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 2:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنحو 5.9 بالمائة لتهبط العملة الأمريكية إلى 56.50 بيزو.