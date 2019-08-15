الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع التفاؤل بشأن الأوضاع التجارية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، لتتعافى الأسواق المالية من أسوأ أداء يومي في عام 2019 بعد إشارات حول التفاؤل التجاري.

وتأتي المكاسب في "وول ستريت" بعد أن صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشونينغ" بأن الصين تأمل في أن تتوصل إلى حل وسط مع الولايات المتحدة وتنفيذ ما تم توصل له الرئيسين في لقائهما بمدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة العشرين.

ولا يزال المستثمرون في حالة ترقب للأوضاع بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تغريدة عبر "تويتر" رئيس الصين شي جين بينغ من أجل عقد اجتماع لبحث الوضع في هونج كونج.

وكان المؤشر الصناعي "داو جونز" فقد نحو 800 نقطة في جلسة أمس في أسوأ أداء يومي خلال العام الجاري مع القلق التجاري.

وفي الوقت نفسه، استفادت الأسهم الأمريكية من الإفصاح عن حفنة من البيانات الاقتصادية والتي أظهرت أن اقتصاد الولايات المتحدة قوي نسبياً.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين، ورغم تراجع النشاط الصناعي في فلادلفيا لكنه جاء أفضل من التقديرات.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الشركات، فسجلت "وول مارت" إيرادات أفضل من التوقعات كما قامت بزيادة النظرة المستقبلية للعام بأكمله.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 117.8 نقطة مسجلاً 25597.2 نقطة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 2852 نقطة بالمستهل.

وشهد مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، زيادة بنسبة مماثلة 0.4 بالمائة ليرتفع إلى مستوى 7803.5 نقطة.

وخلال تلك الفترة، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة ليسجل اليورو 1.1142 دولار.