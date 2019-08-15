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اليمن... صنعاء توجه دعوة جديدة للسعودية والقوات السودانية المشاركة في التحالف

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اليمن... صنعاء توجه دعوة جديدة للسعودية والقوات السودانية المشاركة في التحالف اليمن... صنعاء توجه دعوة جديدة للسعودية والقوات السودانية المشاركة في التحالف

القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، خاطب العميد سريع، "خلال زيارته المرابطين على مشارف مدينة الخوبة السعودية بمنطقة جيزان"، بالقول: "كفى عدواناً وبغياً، ألم يكفكم 5 سنوات من الفشل والخيبة والهزيمة وجيشكم يقتل وينهار منذ البداية؟".

وطالب سريع، القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى الانسحاب من اليمن، بالقول "تسقط منكم أعداد كبيرة من القتلى والجرحى كل يوم دون فائدة وأصبحتم حماة للجيش السعودي و(مرتزقته)".

ونصح المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لـ"أنصار الله"، القوات اليمنية المشاركة في حماية المواقع العسكرية السعودية، بـ "استغلال قرار العفو العام" والعودة إلى اليمن، معتبراً مشاركتهم "عار سيلحقه بهم التاريخ وتلعنهم عليه الأجيال".

وأصدرت "أنصار الله"، في 21 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2017، قراراً بالعفو العام عن كل من قاتل ضد الجماعة، باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، أو تورط في التخطيط أو التخابر من أجلها مع التحالف.

SputnikNews

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