سهم "جنرال إليكتريك"يتراجع 7% مع مخاوف بشأن موقفها المالي

مباشر: تراجع سهم "جنرال إليكتريك" بأكثر من 7 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد تقارير شككت في موقف الشركة المالي.

وجاء هبوط سهم "جنرال إليكتريك" بعدما أفادت صحفية "وول ستريت جورنال" نقلاً عن هاري ماركو الذي كشف فضيحة مخطط بونزي أن الإفصاحات المالية لـ"جنرال إليكتريك" تتستر على مشاكل داخل الشركة.

وتابع التقرير نقلاً عن ماركو أن "جنرال إليكتريك" تعاني من نقص في رأس المال التشغلي وهو المقياس الرئيسي للسيولة، وأن موقف السيولة لديها أسوأ بكثير مما أعلنت في إفصاحاتها الدورية.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سهم الشركة بنسبة 7.4 بالمائة عند 8.36 دولار.

وعلقت "جنرال إليكتريك" على تلك التقارير بأنها تساند تقاريرها المالية، وأنها تعمل في تقاريرها وفقاً لأعلى درجات النزاهة.

وفي الربع الثاني حققت الشركة الأمريكية خسائر عند 61 مليون دولار (سنت واحد لكل سهم) مقابل أرباح بقيمة 615 مليون دولار (7 سنتات لكل سهم) في الفترة المماثلة من العام الماضي.