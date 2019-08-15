أخبار عاجلة

بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سهم "جنرال إليكتريك"يتراجع 7% مع مخاوف بشأن موقفها المالي

Google+ Print
سهم "جنرال إليكتريك"يتراجع 7% مع مخاوف بشأن موقفها المالي سهم "جنرال إليكتريك"يتراجع 7% مع مخاوف بشأن موقفها المالي

مباشر: تراجع سهم "جنرال إليكتريك" بأكثر من 7 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد تقارير شككت في موقف الشركة المالي.

وجاء هبوط سهم "جنرال إليكتريك" بعدما أفادت صحفية "وول ستريت جورنال" نقلاً عن هاري ماركو الذي كشف فضيحة مخطط بونزي أن الإفصاحات المالية لـ"جنرال إليكتريك" تتستر على مشاكل داخل الشركة.

وتابع التقرير نقلاً عن ماركو أن "جنرال إليكتريك" تعاني من نقص في رأس المال التشغلي وهو المقياس الرئيسي للسيولة، وأن موقف السيولة لديها أسوأ بكثير مما أعلنت في إفصاحاتها الدورية.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سهم الشركة بنسبة 7.4 بالمائة عند 8.36 دولار.

وعلقت "جنرال إليكتريك" على تلك التقارير بأنها تساند تقاريرها المالية، وأنها تعمل في تقاريرها وفقاً لأعلى درجات النزاهة.

وفي الربع الثاني حققت الشركة الأمريكية خسائر عند 61 مليون دولار (سنت واحد لكل سهم) مقابل أرباح بقيمة 615 مليون دولار (7 سنتات لكل سهم) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة

ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية

ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية