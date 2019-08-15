أخبار عاجلة

بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

النشاط الصناعي في فلادلفيا يتراجع بأقل من المتوقع

Google+ Print
النشاط الصناعي في فلادلفيا يتراجع بأقل من المتوقع النشاط الصناعي في فلادلفيا يتراجع بأقل من المتوقع

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في ولاية "فلادلفيا" الأمريكية بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في "فلادلفيا"، اليوم الخميس، أن مؤشر النشاط الصناعي انخفض إلى مستوى 16.8 نقطة خلال شهر أغسطس/آب الجاري مقابل 21.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في فلادلفيا سوف يتراجع إلى مستوى 10.1 نقطة في هذا الشهر.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الطلبيات الجديدة شهد زيادة 7 نقاط هذا الشهر في حين أن مؤشر الشحنات انخفض بمقدار 6 نقاط.

وسجل مؤشر التوظيف الحالي انخفاضاً بنحو 26 نقطة ليصل إلى 3.6 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، وفقاً للبيانات.

وأبلغ حوالي 25 بالمائة من الشركات الخاضعة للمسح عن زيادة في عمليات التوظيف هذا الشهر مقابل 36 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1141 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة

ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية

ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية