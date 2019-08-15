النشاط الصناعي في فلادلفيا يتراجع بأقل من المتوقع

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في ولاية "فلادلفيا" الأمريكية بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في "فلادلفيا"، اليوم الخميس، أن مؤشر النشاط الصناعي انخفض إلى مستوى 16.8 نقطة خلال شهر أغسطس/آب الجاري مقابل 21.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في فلادلفيا سوف يتراجع إلى مستوى 10.1 نقطة في هذا الشهر.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الطلبيات الجديدة شهد زيادة 7 نقاط هذا الشهر في حين أن مؤشر الشحنات انخفض بمقدار 6 نقاط.

وسجل مؤشر التوظيف الحالي انخفاضاً بنحو 26 نقطة ليصل إلى 3.6 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، وفقاً للبيانات.

وأبلغ حوالي 25 بالمائة من الشركات الخاضعة للمسح عن زيادة في عمليات التوظيف هذا الشهر مقابل 36 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1141 دولار.