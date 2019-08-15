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قوى الحرية والتغيير تختار اليوم أعضاءها في المجلس السيادي

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قوى الحرية والتغيير تختار اليوم أعضاءها في المجلس السيادي قوى الحرية والتغيير تختار اليوم أعضاءها في المجلس السيادي

وأكد السنهوري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، "أن ممثلي الكتل الرئيسية المكونة لقوى الحرية والتغيير، ستعقد اجتماعا اليوم الخميس لاعتماد أعضائها الـ5 بمقاعد مجلس السيادة المنتظر الإعلان عنهم رسميا يوم السبت المقبل."

مؤتمر صحفي مشترك بين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين كباشي وممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني

© AFP 2019 / EBRAHIM HAMID

واضاف السنهوري "إن الكتل الخمسة الرئيسة المكونة لقوى الحرية والتغيير، سترفع أسماء كل مرشح لها خلال اجتماع اليوم، وسيتم اختيار الأعضاء الخمسة الأفضل للمقاعد المحددة لقوى الحرية والتغيير في مجلس السيادة على أساس الكفاءة والنزاهة مع  مراعاة أن يرمي الأعضاء الخمسة إلى وجهات أقاليم السودان الخمسة."

وفيما يخص هوية الأعضاء لم يستبعد السنهوري أن يكون بعض الأعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية "لا نستبعد أن يضم بعض أعضاء مجلس الوزراء ينتمون إلى أحزاب سياسية، شريطة أن يكونوا ملتزمين ببرنامج قوى الحرية والتغيير للفترة الانتقالية المرتقبة في البلاد."

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير توصلا إلى اتفاق في وقت سابق، على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاثة سنوات وتشكيل حكومة كفاءات لتسيير شؤون البلاد.

SputnikNews

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