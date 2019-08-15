طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز التوقعات

مباشر: ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العملة الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغت 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس/آب، مقابل 211 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سترتفع إلى 212 ألف طلب.

وفيما يتعلق بالمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة لدى أكبر اقتصاد في العالم خلال الـ4 أسابيع الماضية فزادت بمقدار ألف طلب عند 213.750 ألف طلب.

وعلى صعيد طلبات إعانة البطالة المستمرة فزادت بمقدار 39 ألف طلب عند 1.726 مليون طلب وذلك في الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس/آب.

وبحلول الساعة 1:05 مساءً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1141 دولار.