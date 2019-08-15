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ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

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ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي على أساس سنوي وشهري متجاوزة توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنحو 0.7 بالمائة في شهر يوليو/تموز الماضي، مقابل زيادة 0.3 بالمائة في يونيو/حزيران بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في أكبر بالعالم سترتفع بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 3.4 بالمائة في الشهر الماضي في الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن مبيعات تجار التجزئة خارج المتاجر ارتفعت بنسبة 1.1 بالمائة كما شهدت مبيعات الأغذية والمشروبات زيادة بنحو 1.1 بالمائة، فيما تراجعت مبيعات السيارات بنحو 0.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1145 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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