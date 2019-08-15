إيرادات "وول مارت" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: تحولت شركة "وول مارت" نحو الربحية في الربع المالي الثاني من عام 2020، كما سجلت زيادة في الإيرادات بأكثر من التوقعات.

وكشفت نتائج أعمال شركة التجزئة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها حققت أرباح عند 3.61 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز الماضي، مقابل خسائر بقيمة 861 مليون دولار في نفس الفترة من 2018.

وحققت "وول مارت" أرباحاً للسهم باستثناء البنود والمواد غير المتكررة عند 1.27 دولار، في مقابل تقديرات كانت تشير إلى 1.22 دولار.

وعلى صعيد إيرادات "وول مارت" فسجلت زيادة إلى مستوى 130.38 مليار دولار في الربع المالي الثاني من 2019، مقابل 128.03 مليار دولار في الربع المقارن العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن "وول مارت" ستسجل إيرادات بقيمة 130.11 مليار دولار.

وزاد صافي مبيعات "وول مارت" في الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز الماضي بنحو 2.9 بالمائة 85.20 مليار دولار.

وارتفعت حركة البيع في متاجر الشركة في الولايات المتحدة بنحو 2.8 بالمائة، مقابل تقديرات عند 2.1 بالمائة.

وأكدت "وول مارت" أن نشاطها التجاري عبر الإنترنت شهد زيادة كبيرة بفضل طرحها التدريجي لخاصية التسليم في اليوم التالي في جميع أنحاء البلاد، والذي يصل الآن إلى حوالي 75 بالمائة من سكان الولايات المتحدة.

ورفعت "وول مارت" توقعاتها المستقبلية لإجمالي العام المالي 2020، لتتوقع تراجع طفيف أو ارتفاع طفيف في الأرباح التشغيلية مقارنة بتقديرات سابقة بتسجيل هبوط.