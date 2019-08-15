صفقة اليوم.. احترف إدارة المشاريع باستخدام Microsoft Project في 17 ساعة فقط!

حزمة Microsoft Project لاحتراف إدارة المشاريع The MS Project 2019 A to Z Bundle.

عدد الدورات: 2

عدد الدروس: 116

المدة: 17.5 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات إدارة المشاريع باستخدام التقويمات، والجداول الزمنية، والأدوات المختلفة للإشراف على التكاليف، وإعداد المهام، واكتشاف تجاوزات الميزانية قبل أن تحدث، وتتبع مسارات المهام من خلال مخططات جانت، وكذلك تحليل نتائج فريق العمل.

كما ستتعلم تقنيات مفيدة لتتبع الموارد وإدارتها ومشاركتها، وإدارة الميزانية والبيانات المختلفة، واحتراف إعداد التقارير من خلال تصميم تقارير مخصصة، كما ستحصل على نصائح بشأن دمج المشاريع، ومشاركة الموارد، والعلاقة بين المشروع الأساسي والمشاريع الفرعية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 197 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 84%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تطورت برمجيات إدارة المشاريع كثيرًا في الفترة الأخيرة لتشمل مشاركة الملفات، وتتبع الوقت، وتكامل البريد الإلكتروني، ومخططات جانت Gantt charts، وغير ذلك الكثير.

نظرًا لشعبية منهجية إدارة المشاريع؛ فمن الضروري أن يكون لديك البرنامج المناسب لتتبع عملك المستمر، لحسن الحظ يمكن لبرنامج Microsoft Project 2019 أن يساعدك في نجاح أي مشروع تديره، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، تجاريًا أو شخصيًا.

يساعد برنامج (مايكروسوفت بروجكت) Microsoft Project مديري المشاريع وفرق العمل في تنفيذ المشاريع بسهولة، والمحافظة على مستوى الإنتاجية، ويمكنك الآن احتراف العمل على هذا البرنامج من خلال الحصول على الحزمة التدريبية الكاملة The MS Project 2019 A to Z Bundle، مع خصم يصل إلى 84%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 197 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 84 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة دورتان تدريبيتان، وأكثر من 17 ساعة من المحتوى، تعطيك معرفة تفصيلية ببرنامج Microsoft Project لمساعدتك على إدارة أي مشروع بكفاءة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات إدارة المشروع باستخدام التقويمات، والجداول الزمنية، والأدوات المختلفة للإشراف على التكاليف، وإعداد المهام، واكتشاف تجاوزات الميزانية قبل أن تحدث، وتأمين المشاريع والملفات، وتتبع مسارات المهام من خلال مخططات جانت، وكذلك تحليل نتائج فريق العمل.

ستتعلم تقنيات مفيدة لتتبع الموارد ومشاركتها، واكتشاف كيفية إدارة الموارد والميزانية والبيانات المختلفة، واحتراف إعداد التقارير من خلال تصميم تقارير مخصصة، كما ستحصل على نصائح بشأن دمج المشاريع ومشاركة الموارد، والعلاقة بين المشروع الأساسي والمشاريع الفرعية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Microsoft Project 2019 for Beginners

Microsoft Project 2019 for Experts

الحصول على الصفقة: من هنا.