مسح..31% نموا بالأرباح الفصلية لشركات النقل السعودية بقيادة "الخدمات الأرضية"

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: كشفت مسح "مباشر"، ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة بقطاع النقل بسوق الأسهم السعودية- تداول خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من تحسن أرباح الشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي تستحوذ على 62 بالمائة من صافي أرباح القطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب النمو بأرباح كل من شركتي "بدجت السعودية" و"سيسكو".

وارتفعت أرباح قطاع النقل بالبورصة السعودية، وفقا لحسابات "مباشر" تستند لإفصاحات الشركات على "تداول"، بنسبة 31.16 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 42.9 مليون ريال.

وقفزت أرباح الشركات المدرجة بالقطاع – الخدمات الأرضية، وبدجت السعودية، وسيسكو، وباتك، وسابتكو – إلى 180.58 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح قيمتها 137.68 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح قطاع النقل في "تداول" 17.36 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بأرباح الربع الأول والبالغة 153.87 مليون ريال.

"الخدمات الأرضية" تسيطر على الأرباح

وسيطرت الشركة السعودية للخدمات الأرضية على 62 بالمائة من أرباح القطاع خلال الربع الثاني من 2019.

وسجلت "الخدمات الأرضية" نموا بصافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة وصلت إلى 9.9 بالمائة؛ لتبلغ 123.86 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 112.72 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وحققت شركتا "بدجت السعودية" والسعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" ارتفاعا بصافي الأرباح بواقع 6.5 بالمائة و77.5 بالمائة على الترتيب في الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي؛ لتصل إلى 43.48 مليون ريال و21.30 مليون ريال على التوالي.

واستحوذت شركة "الخدمات الأرضية" على 22 بالمائة من صافي أرباح القطاع بالربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ نصيب "سيسكو" 10 بالمائة من الأرباح خلال تلك الفترة.

وتراجعت أرباح "باتك" 7.3 بالمائة؛ لمستوى 1.8 مليون ريال، مقابل 1.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2018، فيما تمكنت شركة "سابتكو" من تقليص خسائرها بنحو 66.9 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.

نمو أرباح القطاع 17.7 بالمائة بالنصف الأول

وكشفت حسابات "مباشر"، ارتفاع أرباح قطاع النقل بالبورصة السعودية بنحو 17.7 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة تعادل 23.12 مليون ريال.

وبلغ صافي أرباح القطاع 334.44 مليون ريال خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 284.16 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

واقتنصت "الخدمات الأرضية" 68.17 بالمائة من صافي أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2019؛ بصافي 227.98 مليون ريال، مقابل 219.38 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 3.9 بالمائة.

وحققت "سيسكو" أعلى وتيرة نمو بصافي الأرباح في قطاع النقل السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 203.2 بالمائة.

وقصلت "سابتكو" خسائرها خلال تلك الفترة بنسبة 39.8 بالمائة؛ لتتراجع إلى 20.55 مليون ريال، مقابل 34.13 مليون ريال في النصف الأول من عام 2018.

ترشيحات:

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

رصد.. أرباح مليارية لعدد محدود من الشركات السعودية بالربع الثاني

مسح.. أرباح شركات الاتصالات السعودية تقفز 29.5% بالربع الثاني

تحول إيجابي لشركات الأسمنت السعودية بالربع الثاني..يقفز بأرباح الستة أشهر

"بترورابغ" تتحول بقطاع الطاقة السعودي للخسائر بالربع الثاني..وتدعم المبيعات

"السريع" تتحول بقطاع السلع طويلة الأجل للخسائر بالربع الثاني

نتائج متباينة لـ"الرعاية الصحية" السعودي بالربع الثاني..و"المواساة" تقتنص 49%

10 شركات سعودية تقتنص 81% من الأرباح المعلنة بالربع الثاني

أرباح 27 شركة سعودية تهبط لـ4.6 مليار ريال..و"الاتصالات" تقتنص 62%

السلبية تغلب على نتائج 11 شركة تأمين سعودية بالربع الثاني