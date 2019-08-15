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هونج كونج تطلق حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد بـ2.4 مليار دولار

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هونج كونج تطلق حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد بـ2.4 مليار دولار هونج كونج تطلق حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد بـ2.4 مليار دولار

مباشر: كشفت حكومة هونج كونج النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد قيمتها 19.2 مليار دولار هونج كونج (2.44 مليار دولار)، وسط تصعيد الاحتجاجات السياسية في البلاد.

وأعلن وزير المالية بول شون خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس تفاصيل حزمة الإنقاذ إلى جانب تدابير تتضمن إعانات موجهة إلى الشركات الناشئة وفقراء هونج كونج.

وأضاف شون أن قد تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي عن العام الجاري إلى مستوى يتراوح بين صفر بالمائة إلى 1 بالمائة، مقابل التوقعات الأصلية عند مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 3 بالمائة.

وكانت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج حذرت في الأسبوع الماضي من أن الدورة الهبوطية المقبلة ستجتاح البلاد مثل "تسونامي"، مشيرة إلى أن الإدارة ستكون أكثر جرأة في دعم الاقتصاد.

وانكمش اقتصاد هونج كونج في الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي بنحو 0.3 بالمائة.

وتواجه هونج كونج تظاهرات منذ أكثر من شهرين، وتطالب بالإطاحة بالمدير التنفيذي للبلاد، والانفصال التام عن الصين.

كما تأثرت صادرات البلاد بالتوترات التجارية العالمية، خاصة مع التعريفات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين والأزمة بين كوريا الجنوبية واليابان.

مباشر (اقتصاد)

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