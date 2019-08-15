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المعارضة السودانية تنوي ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة

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ومن المنتظر أن يعين المجلس السيادي السوداني، الذي سيؤدي اليمين يوم الاثنين، رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير وفقا لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه هذا الشهر.

© AP Photo / Hussein Malla

وذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب نائب رئيس الوزراء وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.

في السياق ذاته، اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان خمسة من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.

وسيمثل العسكري في المجلس السيادي، مع البرهان كل من حميدتي وكباشي والعطا وعبد الخالق، وذلك حسب قناة "العربية".

وفي 4 أغسطس/ آب، وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ومن المقرر، أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/ آب، كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20، على أن يتم تشكيل يوم 28 من الشهر ذاته.

وتولى المجلس العسكري الانتقالي إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.

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