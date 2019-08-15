أخبار عاجلة

بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية -
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب يدعو رئيس الصين لاجتماع بشأن أزمة هونج كونج

Google+ Print

من: نهى النحاس

مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد نظيره الصيني إلى اجتماع لبحث الوضع الراهن في هونج كونج.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "أعرف رئيس الصين جيداً فهو قائد عظيم ويحظى باحترام كبير من شعبه، كما أنه رجل جيد في الأعمال الصعبة".

وأضاف ترامب: "ليس لدي ذرة شك في أن شي جين بينغ يرغب في حل مشكلة هونج كونج على وجه السرعة، فهو يستطيع فعل ذلك".

واختتم ترامب تغريدته بعرض إجراء اجتماع شخصي مع رئيس الصين.

وتشهد هونج كونج منذ نحو شهرين تظاهرات تخللتها أعمال عنف، وطالبت في أول الأمر بإلغاء مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين، ولكن بعد الاستجابة لذلك المطلب امتدت التظاهرت تطالب بالديمقراطية وإقالة الرئيسة التنفيذية للبلاد والاستقلال التام عن الصين. 

وترى الصين أن هونج كونج تشهد الآن أسوأ أزمة منذ انتقالها من تحت لواء المملكة المتحدة في 1997.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ماهي نصيحة ترامب حول احتجاجات هونغ كونغ

ماهي نصيحة ترامب حول احتجاجات هونغ كونغ

ترامب:على الصين حل أزمة هونج كونج قبل التوصل لاتفاق تجاري

ترامب:على الصين حل أزمة هونج كونج قبل التوصل لاتفاق تجاري

ترامب يدعو رئيس الصين لاجتماع بشأن أزمة هونج كونج

ترامب يدعو رئيس الصين لاجتماع بشأن أزمة هونج كونج

الأخبار - ترامب يقترح عقد "لقاء شخصي " مع الرئيس الصيني حول الأزمة في هونج كونج

الأخبار - ترامب يقترح عقد "لقاء شخصي " مع الرئيس الصيني حول الأزمة في هونج كونج