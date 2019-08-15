ترامب يدعو رئيس الصين لاجتماع بشأن أزمة هونج كونج

من: نهى النحاس

مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني إلى اجتماع لبحث الوضع الراهن في هونج كونج.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "أعرف رئيس الصين جيداً فهو قائد عظيم ويحظى باحترام كبير من شعبه، كما أنه رجل جيد في الأعمال الصعبة".

وأضاف ترامب: "ليس لدي ذرة شك في أن شي جين بينغ يرغب في حل مشكلة هونج كونج على وجه السرعة، فهو يستطيع فعل ذلك".

واختتم ترامب تغريدته بعرض إجراء اجتماع شخصي مع رئيس الصين.

وتشهد هونج كونج منذ نحو شهرين تظاهرات تخللتها أعمال عنف، وطالبت في أول الأمر بإلغاء مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين، ولكن بعد الاستجابة لذلك المطلب امتدت التظاهرت تطالب بالديمقراطية وإقالة الرئيسة التنفيذية للبلاد والاستقلال التام عن الصين.

وترى الصين أن هونج كونج تشهد الآن أسوأ أزمة منذ انتقالها من تحت لواء المملكة المتحدة في 1997.