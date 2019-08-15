وفد عسكري أمريكي يتوجه إلى "شانلي أورفة" التركية في إطار خطة إنشاء المنطقة الآمنة بسوريا
وقال وكالة "الأناضول"، إن وزارة الدفاع التركية أكدت، اليوم الخميس، في بيان أن الوفد الأمريكي يحل في ولاية شانلي أورفة ضمن استمرار إجراءات تفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في الولاية في إطار المنطقة الآمنة المخطط لها شمالي سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة: "الوفد العسكري الأمريكي برئاسة نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا الفريق ستيفن تويتي، سينتقل اليوم إلى شانلي أورفة عقب زيارته لرئاسة الأركان، للتنسيق بشأن إنشاء مركز العمليات".
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يذكر أن تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا، في وقت سابق، لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.