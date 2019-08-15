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وفاة أردنيين اثنين في كل من القاهرة واسطنبول

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وفاة أردنيين اثنين في كل من القاهرة واسطنبول وفاة أردنيين اثنين في كل من القاهرة واسطنبول

جي بي سي نيوز:- قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بان الوزارة تتابع منذ الامس حادثي وفاة مواطنين اثنين اردنيين في كل من القاهرة واسطنبول.

واوضح القضاة بان سفارتي المملكة في القاهرة وأنقرة تتابعان مع السلطات المحلية المختصة في وتركيا التحقيقات بحالتي الوفاة. حيث تشير التقارير الاولية بان حالة الوفاة في القاهرة لمواطن مقيم هناك يبلغ من العمر ٥٧ عاما تعرض رحمه الله لجلطة دماغية، وان حالة الوفاة في اسطنبول لمواطنة زائرة كانت في رحلة مع بعض أفراد عائلتها وتبلغ من العمر ٦٩ عاما تعرضت رحمها الله لتوقف في عضلة القلب . وقد بدأت السفارة الاردنية في انقرة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع مركز عمليات الوزارة لنقل جثمان المتوفاة في اسطنبول الى المملكة وذلك بناء على طلب ذويها، بينما قرر ذوي المواطن المتوفى في القاهرة القيام بعملية الدفن في مصر حيث تعمل السفارة بالقاهرة على اتمام الاجراءات لذلك وتقديم المساعدة المطلوبة.

وأعرب القضاة عن اصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلتي الفقيدين سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويهما جميل الصبر وحسن العزاء.

جي بي سي نيوز

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