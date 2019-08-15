"نريد المساعدة"... الحوثي يوجه طلبا عاجلا إلى إيران

وقال عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إذا كان لدى إيران القناعة التامة بدعمنا فنتمنى أن يكون هذا الدعم مخصصا لدفع مرتبات الموظفين الشهرية في اليمن".

وأضاف الحوثي، في تغريدة ثانية: "نحن لا نرغب في إبرام اتفاق علني مع إيران مثلما فعلت الإمارات الفارسية، حتى إذا دعا العرب إلى عاصفة لتحالف عربي أمريكي بريطاني ضد الإمارات لا تجد الإمارات أي مبرر أمامهم لتبرير اتفاقها العلني مع إيران".

​ويزور وفد حوثي برئاسة ناطق الجماعة محمد عبد السلام، إيران، وأعلن الحوثيون عن لقاءات للوفد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرشد الأعلى علي خامنئي.