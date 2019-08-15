قيمة السندات سالبة العائد تصل لمستوى قياسي عند 16تريليون دولار

مباشر: واصلت قيمة السندات العالمية سالبة العائد الارتفاع إلى مستوى قياسي، مع اندفاع المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن.

وأغلقت القيمة السوقية لمؤشر "بلومبرج باركليز" للسندات سالبة العائد أمس الأربعاء عند مستوى 16 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وشهدت تعاملات أمس انخفاض عائد السندات الأمريكية لآجل 30 عاما لأدنى مستوى على الإطلاق، وواصلت ذلك التراجع اليوم حينما هبط أدنى مستوى 2 بالمائة لأول مرة على الإطلاق.

كما انعكس أمس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007.

ويأتي زيادة الطلب على سوق السندات وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مع البيانات الاقتصادية السلبية في أوروبا والصين.