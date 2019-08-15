محلل سياسي: الحرب بين لبنان وإسرائيل أبعد من أي وقت مضى
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وأشار زهران إلى أن "الواقع العلمي يدل على أن المقاومة قد صنعت قوة ردع لإسرائيل وأكبر دليل على أن الحرب أبعد من أي وقت مضى هي العقوبات، فلجوء الإسرائيليين بالسلاح الأمريكي إلى العقوبات على "حزب الله" يؤكد أن الحرب العسكرية بعيدة، وإلا لم يلجأوا إلى العقوبات كانوا لجأوا إلى عداون عسكري مباشر".
وأضاف: "باختصار خلال التفاوض حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وعبر ساترفيلد الذي كان حاملا للرسائل بين الطرفين، نقل الإسرائيليون رسالة إلى لبنان بذريعة وجود معامل للصواريخ الدقيقة في منطقة البقاع بناها "حزب الله"، فرد الحزب بأننا جاهزون لهذه الحرب إذا أردتموها".
ولفت زهران إلى أن ملف ترسيم الحدود البحرية لا يزال في البازار، مؤكدا أن "إسرائيل يبدو أنها غير جدية، ومن مصلحتهم إطالة وقت المفاوضات الغير مباشرة ليكسبوا وقت".
وأشار إلى أن "المفاوضات البرية والبحرية وتحديدا مفاوضات ترسيم الحدود البحرية ستصبح قضية تشبه قضية مزارع شبعا متنازع عليها، الحدود البحرية هي مزارع شبعا جديدة في البحر وأصبحت أكثر تعقيداً".