نانسي بيلوسي:سنعرقل أي اتفاق مع بريطانيا يهدد مسألة الحدود الأيرلندية 

مباشر: هددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بعرقلة أي اتفاق تجاري ثنائي مستقبلي بين بلادها وبريطانيا إذا كان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يخاطر بالاتفاق الذي يضع حداً للنزاع في أيرلندا الشمالية.

وقالت نانسي بولسي في بيان أمس الأربعاء إنه لن يكون هناك أي فرصة لتمرير أي اتفاق يتم بين واشنطن ولندن من جانب الكونجرس في حال أن قوض البريكست "اتفاق الجمعة العظيمة".

واتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه في 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية، ويدعو البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية في إيرلندا الشمالية مع الأقلية الكاثوليكية ويعطي جمهورية إيرلندا رأيًا في شؤون إيرلندا الشمالية.

وأضافت بولسي: "الشعب الأمريكي يعتز باتفاق الجمعة العظيمة وسيتم الدفاع عنه بقوة داخل الكونجرس الأمريكي".

وتاتي تهديدات بولسي عقب ملاحظات أبداها كبير مستشاري الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب جون بولتون في لندن، قال فيها إن الاتفاق التجاري الثنائي سيكون أولوية رئيسية للإدارة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وسيحصل على دعم هائل داخل الكونجرس الأمريكي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعلى الرغم أن بريطانيا وأيرلندا اتفقا على عدم وضع بنية أساسية مادية على الحدود حال إتمام البريكست دون اتفاق فإنه سيكون هناك حاجة إلى تفتيش جمركي عند أو بالقرب من الحدود الخارجية للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.