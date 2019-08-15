أخبار عاجلة

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
8 الصبح - التعليم العالي تفتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البرازيل تعتزم بيع دولارات من الاحتياطي للمرة الأولى بـ10سنوات

Google+ Print
البرازيل تعتزم بيع دولارات من الاحتياطي للمرة الأولى بـ10سنوات البرازيل تعتزم بيع دولارات من الاحتياطي للمرة الأولى بـ10سنوات

مباشر: أعلن البنك المركزي في البرازيل أنه يعتزم بيع الدولار من أرصدة الاحتياطي الأجنبي لديه للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد هبوط حاد للعملة المحلية.

وقال المركزي البرازيلي في بيان اليوم الخميس إنه يعتزم أيضاً تقديم مقايضة معاكسة للعملات، وهو نوع من المشتقات المالية يستخدمها للتدخل في سوق العقود الآجلة الحقيقي.

ويعتزم المصرف البرازيلي الاستفادة بشكل أفضل من الأدوات المتاحة في سوق العملة، مشدداً على أن سياسة العملة لديه تعتمد على سعر الصرف الحر إلى جانب الإجراءات التي تنظم سير عمل السوق.

ويأتي قرار البنك المركزي البرازيلي بعد هبوط العملة بشكل حاد مؤخراً لتتراجع دون مستوى 4 ريالات لكل دولار، وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي والقلق حيال التطورات السياسية في الأرجنتين.

وكانت المرة الأخيرة التي باع فيها البنك المركزي البرازيلي الدولار في السوق الفورية في بداية عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وأغلق الريال البرازيلي أمام الدولار الأمريكي أمس على تراجع بنحو 2.1 بالمائة إلى 4.0518 ريال.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة

ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية

ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية