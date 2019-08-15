البرازيل تعتزم بيع دولارات من الاحتياطي للمرة الأولى بـ10سنوات

مباشر: أعلن البنك المركزي في البرازيل أنه يعتزم بيع الدولار من أرصدة الاحتياطي الأجنبي لديه للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد هبوط حاد للعملة المحلية.

وقال المركزي البرازيلي في بيان اليوم الخميس إنه يعتزم أيضاً تقديم مقايضة معاكسة للعملات، وهو نوع من المشتقات المالية يستخدمها للتدخل في سوق العقود الآجلة الحقيقي.

ويعتزم المصرف البرازيلي الاستفادة بشكل أفضل من الأدوات المتاحة في سوق العملة، مشدداً على أن سياسة العملة لديه تعتمد على سعر الصرف الحر إلى جانب الإجراءات التي تنظم سير عمل السوق.

ويأتي قرار البنك المركزي البرازيلي بعد هبوط العملة بشكل حاد مؤخراً لتتراجع دون مستوى 4 ريالات لكل دولار، وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي والقلق حيال التطورات السياسية في الأرجنتين.

وكانت المرة الأخيرة التي باع فيها البنك المركزي البرازيلي الدولار في السوق الفورية في بداية عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وأغلق الريال البرازيلي أمام الدولار الأمريكي أمس على تراجع بنحو 2.1 بالمائة إلى 4.0518 ريال.