"ساما" توجه بمنح خصومات خاصة للسائقين الجدد بالسعودية

الرياض – مباشر: ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن صدور توجيهات جديدة من مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما لشركات التأمين بخصوص منح خصومات خاصة للسائقين الجدد.

وقالت المصادر، وفقا لـ"عكاظ"، إن "ساما" وجهت شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد (الذكور والإناث)؛ على غرار تطبيق خصم لملاك وثائق التأمين، ممن يخلو سجلهم التأميني من المطالبات السابقة عند طلبهم تجديد وثائق التأمين.

وأضافت، أن "ساما" ذكرت أن الهدف من هذه الخطوة هو تحفيز نمو قطاع التأمين، وتشجيع القيادة الآمنة للمركبات، مع قيامها بإدخال تحسينات على تأمين المسؤولية ضد الغير.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، تعليمات بإلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.

وبحسب تعليمات مؤسسة النقد السعودي، تعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أية مطالبات، وتصل إلى 15 بالمائة من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 بالمائة لثلاث سنوات دون مطالبات.

وأعلنت "ساما"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد.

وتهدف الضوابط إلى معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، مما يعطي الحق للمستأجر - إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية - بالحصول على خصم يصل إلى (60 بالمائة).

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