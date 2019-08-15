الصين تهدد بالانتقام من التعريفات الأمريكية الوشيكة

مباشر: هددت الصين بالانتقام إذا واصلت الولايات المتحدة سياستها في تطبيق مزيد من الزيادات في التعريفات الجمركية، وذلك في إشارة إلى الرسوم المقرر تطبيقها على الواردات من بكين بدءً من الشهر المقبل.

وذكرت الحكومة الصينية في بيان اليوم الخميس أنها ستتخذ إجراءت وقائية غير محددة، دون أن تمنح تفاصيل بشأن تلك التدابير، بحسب وكالة "آسوشيتيد برس".

وتعتزم حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية على واردات صينية بنسبة 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل.

ومع ذلك فأن الولايات المتحدة أعلنت في الأسبوع الجاري أنه سيتم تأجيل نحو 60 بالمائة من تلك التعريفات حتى شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.