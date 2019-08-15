العريان: الأخبار السيئة السائدة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي كبير

مباشر: يرى الاقتصادي محمد العريان أن الأخبار السيئة بشأن الأسواق قد تمهد الطريق نحو تباطؤ الاقتصاد الذي سيتطلب بدوره إرادة سياسية للتعامل معه.

وقال العريان في تصريحات لوكالة "بلومبرج" اليوم الخميس إن الوضع الراهن الذي تسوده الأخبار السيئة قد ينتهي المطاف به إلى ذعر المستثمرين ومن ثم التوقف عن الإنفاق.

وأضاف الاقتصادي المصري: "حال توقف الأشخاص عن الإنفاق فأن الشركات ستتوقف عن الاستثمار لنجد أنفسنا في حالة تباطؤ اقتصادي كبير".

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت أمس انخفاض بنحو 3 بالمائة، مُسجلة أكبر تراجع يومي في 2019، وسط بيانات اقتصادية عالمية سلبية.

كما انعكس منحنى عائد السندات الأمريكية والبريطانية، وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عام لأدنى مستوى على الإطلاق.

وتابع العريان: "الأسواق التي تتوق إلى أساسيات أفضل في أوروبا من المحتمل أن تكون أقرب إلى الركود، وكذلك الوضع في الولايات المتحدة والصين".

وشدد على ضرورة اللجوء إلى السياسات الحكومية الداعمة والتي لا تنحسر فقط في معدلات فائدة أقل لاستعادة ثقة السوق، "الأمر ليس مشكلة هندسية بقدر ما هو مشكلة سياسية".

ويرى العريان أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تنبع من شكاوي حقيقية حول مسألة العدالة كما أنها قد تستمر، "أرى أن الصين لا تقوم بتقديم التنازلات المطلوبة، كما لا أرى أن الولايات المتحدة تخفف مطالبها لذا فإن أفضل ما أراه هو وقف إطلاق النار لبضعة أسابيع أو أشهر".