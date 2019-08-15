الائتمان المصرفي بالسعودية يرتفع 3.1% بالربع الثاني 2019

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي؛ بدعم مباشر من ارتفاع قيمة الائتمان طويل الأجل بأكثر من 100 مليار ريال.

وتركز الائتمان المصرفي في عدة أنشطة؛ كان أبرزها قطاع التجارة، والصناعة والإنتاج، بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد.

وارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 3.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 44.05 مليار ريال، وفقا لحسابات "مباشر" والتي تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.

وارتفع حجم الائتمان المصرفي بالمملكة إلى 1.458 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بقيمته البالغة 1.414 تريليون ريال في الربع المقابل من عام 2018.

وعلى أساس ربعي، ارتفع الائتمان المصرفي في السعودية 1.06 بالمائة مقارنة بقيمته في نهاية الربع الأول من 2019، والذي بلغ خلاله 1.443 تريليون ريال، بزيادة 15.23 مليار ريال، وفقا لحسابات "مباشر".

وزاد حجم الائتمان 2.25 بالمائة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة بقيمته في نهاية عام 2018 عند 1.426 تريليون ريال، بارتفاع 32.2 مليار ريال.

قفزة بالائتمان طويل الأجل تتجاوز 100 مليار ريال

وجاء الارتفاع بالائتمان المصرفي بالمملكة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي؛ نتيجة الزيادة بقيمة الائتمان طويل الأجل – أكثر من 3 سنوات - بنسبة 24.3 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

ووصل حجم الائتمان طويل الأجل إلى 517.93 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 416.64 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قيمتها 101.29 مليار ريال.

وفي المقابل، تراجع حجم الائتمان قصير الأجل – يمثل 49.03 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية تلك الفترة – بنسبة 1.6 بالمائة كما في نهاية يونيو/ حزيران 2019 على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الائتمان قصير الأجل – أقل من سنة - 714.91 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقابل 726.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2018، بتراجع يعادل 11.89 مليار ريال.

وبالمثل، انخفض حجم الائتمان متوسط الأجل – من سنة إلى 3 سنوات – بنحو 16.8 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 45.35 مليار ريال.

وهبطت قيمة الائتمان متوسط الأجل من 270.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2018، إلى 225.25 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

النصيب الأكبر للتجارة والصناعة

وتركز الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي بالسعودية في قطاع التجارة بنهاية الربع الثاني من عام 2019؛ وذلك بإجمالي 287.25 مليار ريال، يليه قطاع الصناعة والإنتاج بقيمة 166.89 مليار ريال.

وبلغ نصيب قطاع البناء والتشييد من الائتمان المصرفي بالمملكة 97.87 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2019، و76.16 مليار ريال لقطاع الخدمات، وتم تمويل نشاط الزراعة وصيد الأسماك بقيمة 16.04 مليار ريال.

يذكر أن الودائع المصرفي في السعودية شهدت ارتفاعا نسبته 3.9 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي؛ لتصل إلى 1.677 تريليون ريال، مقابل 1.614 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وبلغت نسبة الائتمان المصرفي إلى الودائع المصرفية 86.92 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2019.

وخلال الربع الأول من عام 2019، سجلت الودائع المصرفية بالمملكة ارتفاعا بنحو 1.7 بالمائة، وبزيادة قيمتها 27.89 مليار ريال، وزاد الائتمان المصرفي 3.6 بالمائة، وبما يعادل 49.59 مليار ريال.

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