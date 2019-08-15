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حمد بن جاسم يثير غضب السعوديين والإماراتيين بتغريدة عن "الحليفين"

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حمد بن جاسم يثير غضب السعوديين والإماراتيين بتغريدة عن "الحليفين" حمد بن جاسم يثير غضب السعوديين والإماراتيين بتغريدة عن "الحليفين"

وقال حمد بن جاسم: "لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة"، مضيفا: "إذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله، بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار، ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة".

​وإنهالت التعليقات على تغريدة حمد بن جاسم من مغردين سعوديين وإماراتيين يؤكدون فيها على قوة العلاقات بين المملكة والإمارات ويهاجمون سياسات قطر ورئيس حكومتها السابق، فيما استشهد بعضهم بتصريح أمير مكة خالد الفيصل الذي قال فيه إن "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي"، تعليقا على ما تردد عن وجود خلاف بين والإمارات بسبب أحداث عدن.

​وجاءت هذه التغريدة على خلفية تصعيد التوتر حول مدينة عدن، حيث انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا السيطرة على أكبر مدن جنوب اليمن من قوات المعترف بها دوليا والمقيمة في الرياض، وذلك وسط شائعات عن وجود خلافات بين الرياض وأبوظبي حول الملف اليمني، وهو ما نفته أبو ظبي والرياض.

SputnikNews

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