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ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بعكس التوقعات خلال يوليو

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ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بعكس التوقعات خلال يوليو ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بعكس التوقعات خلال يوليو

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس فصلي وسنوي، بعكس توقعات تراجعها.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الخميس أن مبيعات التجزئة زادت بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، مقابل 3.8 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

أما على أساس شهري فزادت مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو/تموز الماضي بنحو 0.2 بالمائة، مقابل زيادة  بنسبة 0.9 بالمائة في يونيو/حزيران.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة لدى ثاني أكبر أوروبي ستتراجع بنحو 0.2 بالمائة.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز الماضي فأن مبيعات التجزئة البريطانية زادت بنحو 0.5 بالمائة، وهي أقل وتيرة في العام الجاري، نتيجة الهبوط في معدلات المبيعات خلال مايو/آيار.

أما فيما يتعلق بالمبيعات الإلكترونية فسجلت زيادة شهرية في الشهر الماضي بنحو 6.9 بالمائة، وهي أعلى وتيرة منذ مايو/آيار 2016.

وعلى الجانب الآخر سجلت مبيعات متاجر سلع الأسر أكبر انخفاض شهري في عامين وذلك بنحو 5.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2084 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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