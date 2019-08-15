الأرصاد المصرية تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم بأن البلاد تشهد اليوم طقسا مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وتابع الخبراء: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة".

وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 28 والعظمى 41 الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 34 أما شبين الكوم 26 - 40 وتبلغ الحرارة في طنطا 24 - 39 وفي دمنهور 23 - 36.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام المصرية، أنه متوقع أن تسود أجواء "حارة جدا" خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الهيئة: "أجواء العيد ستكون شديدة الحرارة في جنوبي البلاد وجنوب سيناء، وحار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة".

وأردفت: "ستزيد الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية".

وقالت هيئة الأرصاد إنه يمكن في ظل هذه الأجواء تسمح بالخروج للمنتزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.