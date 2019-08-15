الصين تحدد سعراً مرجعياً لليوان أضعف من التوقعات

مباشر: حددت الصين السعر المرجعي لعملة اليوان أمام الدولار عند مستوى أقل من التوقعات خلال تعاملات اليوم الخميس.

وأعلن المركزي الصيني سعر صرف اليوان أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0268 يوان، وعلى الرغم أنه مستوى أعلى من المحدد أمس لكنه دون توقعات المحللين.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن المركزي الصيني سيحدد سعر مرجعي لليوان أمام الورقة الخضراء عند 7.0236 يوان.

وفي الأسبوع الماضي تجاوز الدولار مستوى 7 يوان للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، واتهمت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها تتلاعب بالعملة.

وجاء انخفاض اليوان الأخير وسط تأزم العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، مع فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضد الصين بنسبة 10 بالمائة.

ولكن في الأسبوع الجاري قرر ترامب تأجيل تنفيذ بعض من تلك الرسوم حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من بداية الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 7.0313 يوان.