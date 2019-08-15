أخبار عاجلة

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
8 الصبح - التعليم العالي تفتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الصين تحدد سعراً مرجعياً لليوان أضعف من التوقعات

Google+ Print
الصين تحدد سعراً مرجعياً لليوان أضعف من التوقعات الصين تحدد سعراً مرجعياً لليوان أضعف من التوقعات

مباشر: حددت الصين السعر المرجعي لعملة اليوان أمام الدولار عند مستوى أقل من التوقعات خلال تعاملات اليوم الخميس.

وأعلن المركزي الصيني سعر صرف اليوان أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0268 يوان، وعلى الرغم أنه مستوى أعلى من المحدد أمس لكنه دون توقعات المحللين.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن المركزي الصيني سيحدد سعر مرجعي لليوان أمام الورقة الخضراء عند 7.0236 يوان.

وفي الأسبوع الماضي تجاوز الدولار مستوى 7 يوان للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، واتهمت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد الصين بأنها تتلاعب بالعملة.

وجاء انخفاض اليوان الأخير وسط تأزم العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، مع فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضد الصين بنسبة 10 بالمائة.

ولكن في الأسبوع الجاري قرر ترامب تأجيل تنفيذ بعض من تلك الرسوم حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من بداية الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 7.0313 يوان.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ماهي نصيحة ترامب حول احتجاجات هونغ كونغ

ماهي نصيحة ترامب حول احتجاجات هونغ كونغ

ترامب:على الصين حل أزمة هونج كونج قبل التوصل لاتفاق تجاري

ترامب:على الصين حل أزمة هونج كونج قبل التوصل لاتفاق تجاري

ترامب يدعو رئيس الصين لاجتماع بشأن أزمة هونج كونج

ترامب يدعو رئيس الصين لاجتماع بشأن أزمة هونج كونج

الأخبار - ترامب يقترح عقد "لقاء شخصي " مع الرئيس الصيني حول الأزمة في هونج كونج

الأخبار - ترامب يقترح عقد "لقاء شخصي " مع الرئيس الصيني حول الأزمة في هونج كونج