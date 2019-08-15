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انخفاض عائد السندات الأمريكية لأجل 30عاماً لمستوى قياسي متدنٍ جديد

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انخفاض عائد السندات الأمريكية لأجل 30عاماً لمستوى قياسي متدنٍ جديد انخفاض عائد السندات الأمريكية لأجل 30عاماً لمستوى قياسي متدنٍ جديد

مباشر: واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً مستوى قياسياً متدنياً جديداً.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة واحدة عند 2.014 بالمائة، وذلك بعد أن انخفض أدنى مستوى 2 بالمائة عند 1.9689 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

ومع ذلك لا يزال العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى من العائد على أي سندات ذات نفس فترة الاستحقاق حول العالم.

وكان العائد على سندات الخزانة الأمريكية للأجل 30 عاماً تجاوز أمس أدنى مستوى على الإطلاق تم تسجيله قبل ذلك في يوليو/ تموز 2016 حينما وصل إلى 2.09 بالمائة.

وخلال تلك الفترة ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة عند 1.59 بالمائة.

وفيما هبط العائد على سندات الخزانة لآجل عامين بمقدار نقطة واحدة مسجلاً 1.571 بالمائة.

وانعكس أمس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007.

وتأتي التطورات الراهنة في سوق السندات الأمريكية وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، بعد الكشف عن عدد من البيانات السلبية.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر إمباير ستيت للإنتاج الصناعي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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