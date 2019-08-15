موجودات أرامكو السعودية تقفز 20.87 مليار دولار بالنصف الأول

الرياض – مباشر: كشفت البيانات المالية النصف سنوية لشركة الزيت العربية السعودية- أرمكو السعودية تحقيق نموا بإجمالي موجودات الشركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت موجودات أرامكو ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5.8 بالمائة، أو ما يعادل 78.26 مليار ريال (20.87 مليار دولار) مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2018، وفقا لحسابات "مباشر" والتي تستند للبيانات المالية النصف سنوية لأرامكو.

وقفزت موجودات شركة النفط الحكومية السعودية إلى 1.424 تريليون ريال (379.85 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ 1.346 تريليون ريال (358.98 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وتوزعت موجودات أرامكو كما في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2019 إلى موجودات غير متداولة وتمثل 72.12 بالمائة من إجمالي الموجودات بنهاية تلك الفترة، إلى جانب موجودات أخرى متداولة.

وبلغت قيمة الموجودات غير المتداولة 1.027 تريليون ريال (273.93 مليار دولار)، مقابل 963.51 مليار ريال (256.94 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2018، مسجلة ارتفاعا نسبته 6.6 بالمائة، وبقيمة 63.72 مليار ريال (16.99 مليار دولار)، وفقا لحسابات "مباشر".

وتشمل موجودا أرامكو غير المتداولة بنهاية النصف الأول من عام 2019، ممتلكات وآلات ومعدات، واستثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة، واستثمارات في أوراق مالية، وغيرها.

وكانت أغلب موجودات شركة أرامكو السعودية غير المتداولة تتمثل في الممتلكات والآلات والمعدات بقيمة 929.49 مليار ريال (247.87 مليار دولار)، مقابل 873.83 مليار ريال (233.02 مليار دولار) بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018.

وعلى مستوى الموجودات المتداولة، شهدت ارتفاعا بنحو 3.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 14.54 مليار ريال (3.88 مليار دولار).

وارتفعت قيمة الموجودات المتداولة إلى 397.19 مليار ريال (105.92 مليار دولار)، مقارنة بـ 382.96 مليار ريال (102.04 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2018.

وتركزت أغلب موجودات أرامكو المتداولة في عدة بنود؛ أبرزها النقد وما يماثله بقيمة 148.23 مليار ريال (39.53 مليار دولار)، مقابل 183.15 مليار ريال (48.84 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وتراجعت صافي أرباح أرامكو خلال النصف الأول من العام 2019 بنسبة 12 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 46.9 مليار دولار، مقارنة بـ 53.02 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2018.

وبلغت قيمة الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 163.88 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض 2.27 بالمائة عن مستواها في النصف المقابل من 2018 البالغ 167.68 مليار دولار.

وقال رئيس أرامكو، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019 واصلت الشركة تحقيق أرباح وتدفقات نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتها في الحفاظ على مستويات أدائها التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي.

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