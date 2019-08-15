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تعرف على قيمة عملة بلدك مقابل شطيرة "بيج ماك"

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من: محمود جمال

دبي - مباشر: يرصد مؤشر "البيج ماك" الصادر عن صحيفة "الإيكونوميست"، القوة الشرائية لعملات الدول وقيمتها الحقيقية أمام الدولار الأمريكي.

ووفقاً للبيانات الحديثة للمؤشر عن شهر يوليو 2019، تعتبر عملات دول الخليج ومصر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي بنسب تتراوح من 56 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وتعمل نظرية "تعادل القوة الشرائية" على تحديد العلاقة بين مستويات الأسعار النسبية بين البلدان المختلفة، على أساس أن الصرف تحددها قيمة السلع التي يمكن أن تشتريها العملات؛ ففي إطار التبادل التجاري بين الدول لسلع تتمتع فيها كل منها بمميزات نسبية، يكون سعر الصرف التوازني بين عملتين هو السعر الذي يساوي بين القوة الشرائية لكل منهما.

ووفقاً لمؤشر "بيج ماك" يعتبر الدرهم الإماراتي مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 30 بالمائة (مقابل 32 بالمائة في مؤشر يناير من العام الجاري).

وفي مصر، فإن الجنيه يعتبر مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 56 بالمائة (مقابل 60 بالمائة في مؤشر يناير من العام الجاري).

ويصل سعر الشطيرة في مصر إلى 42 جنيهاً مقابل 5.74 دولار في الولايات المتحدة، ما يعني أن سعر الصرف يفترض أن يكون 7.32 جنيه للدولار مقابل سعر صرف حقيقي 16.61 جنيه. 

سلطنة عمان 

وفي عمان، يعتبر الريال العماني مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 45 بالمائة (مقابل 51 بالمائة في مؤشر يناير من العام الجاري).

ويصل سعر الشطيرة في سلطنة عمان إلى 1.21 ريالاً مقابل 5.74 دولار في الولايات المتحدة ما يعني أن سعر الصرف يفترض أن يكون 0.21 ريال للدولار مقابل سعر صرف حقيقي 0.39 ريال.

وفي السعودية، فإن الريال السعودي يعتبر مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 40 بالمائة (مقابل 43 بالمائة في مؤشر يناير من العام الجاري).

ويصل سعر الشطيرة في المملكة إلى 13 ريالاً مقابل 5.74 دولار في الولايات المتحدة، ما يعني أن سعر الصرف يفترض أن يكون 2.26 ريال للدولار مقابل سعر صرف حقيقي 3.75 ريال. 


الإمارات

وفي الإمارات، يعتبر الدرهم مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 30 بالمائة (مقابل 32 بالمائة في مؤشر يناير من العام الجاري).

ويصل سعر الشطيرة في الإمارات إلى 14.75 درهماً مقابل 5.74 دولار في الولايات المتحدة، ما يعني أن سعر الصرف يفترض أن يكون 2.57 درهم للدولار مقابل سعر صرف حقيقي 3.67 درهم.


الكويت 

وفي الكويت، يعتبر الدينار الكويتي مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 37 بالمائة (مقابل 38 بالمائة في مؤشر يناير من العام الجاري).

ويصل سعر الشطيرة في الكويت إلى 1.10 ديناراً مقابل 5.74 دولار في الولايات المتحدة، ما يعني أن سعر الصرف يفترض أن يكون 0.19 دينار للدولار مقابل سعر صرف حقيقي 0.30 دينار.

البحرين 

وفي البحرين، يعتبر الدينار مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 35 بالمائة (مقابل 43 بالمائة في مؤشر يناير من العام الجاري).

ويصل سعر الشطيرة في البحرين إلى 1.40 ديناراً مقابل 5.74 دولار في الولايات المتحدة، ما يعني أن سعر الصرف يفترض أن يكون 0.24 دينار للدولار مقابل سعر صرف حقيقي 0.38دينار.

قطر

وفي قطر، يعتبر الريال القطري مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 38 بالمائة (مقابل41 بالمائة في مؤشر يناير من العام الجاري).

ويصل سعر الشطيرة في قطر إلى 13 ريالاً مقابل 5.74 دولار في الولايات المتحدة، ما يعني أن سعر الصرف يفترض أن يكون 2.26 ريال للدولار مقابل سعر صرف حقيقي 3.64ريال.

واستحدث المؤشر في عام 1986، من جانب فريق التحرير في صحيفة "الإيكونوميست" مؤشر اقتصادي خاص ومبتكر، وهو مؤشر "البيج ماك"، بهدف استخدامه لقياس أداء العملات وقوتها، في ارتفاعها وانخفاضها، وذلك لكل عملة في العالم، مستندين على نظرية "تعادل القوة الشرائية".

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مباشر (اقتصاد)

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