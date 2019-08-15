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تباين أداء الأسهم الأوروبية في المستهل وسط مراقبة التطورات الاقتصادية

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تباين أداء الأسهم الأوروبية في المستهل وسط مراقبة التطورات الاقتصادية تباين أداء الأسهم الأوروبية في المستهل وسط مراقبة التطورات الاقتصادية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وسط مراقبة التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.07 بالمائة إلى 366.4 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة عند 5256.4 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة عند 7131.9 نقطة، فيما استقر مؤشر "داكس" الألماني مُسجلاً 11490.1 نقطة.

وقادت أسهم شركات الترفية والرحلات مكاسب البورصة الأوروبية في المستهل حيث ارتفعت بنحو 0.7 بالمائة، في حين واصلت أسهم النفط والغاز تراجعها بنسبة 0.6 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1144 دولار.

وتعرضت الأسواق العالمية أمس إلى جلسة متقلبة، سجل فيها مؤشر "داو جونز" أكبر تراجع يومي في 2019، وانعكس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين و10 أعوام للمرة الأولى في 12 عام.

كما انعكس منحنى العائد على السندات البريطانية لآجل عامين و10 أعوام للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية.

وعلى صعيد التطورات التجارية صرح مسئولون أمريكيون أمس بأن الصين لم تقدم أي تسهيلات بعدما قرر الرئيس دونالد تأجيل تطبيق تعريفات جمركية على بعض الواردات الصينية إلى منتصف ديسممبر/كانون الأول بدلاً من الشهر المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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