هبوط الدولار الأمريكي عالمياً مع ابتعاد التعاملات عن الأصول الخطرة

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع اتجاه التعاملات نحو أصول الملاذ الآمن، وسط مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمس تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين خلال الشهر الماضي، إلى جانب انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني من 2019، وتباطؤه في منطقة اليورو خلال نفس الفترة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.09 بالمائة إلى 1.1149 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة عند 106.27 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.08 بالمائة مُسجلة 1.2070 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 بالمائة إلى 0.9744 فرنك.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 97.939.

ومع مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، انعكس أمس منحنى العائد على السندات البريطانية لأول مرة منذ الأزمة العالمية، كما انخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عام لأدنى مستوى على الإطلاق.

وعلى صعيد أسواق الأسهم سجلت البورصة الأمريكية أكبر تراجع يومي في 2019، وهبط مؤشر "نيكي" لأدنى مستوى في أسبوعين.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر إمباير ستيت للإنتاج الصناعي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.