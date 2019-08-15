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"نيكي" الياباني ينخفض بالختام لأدنى مستوى بأسبوعين 

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"نيكي" الياباني ينخفض بالختام لأدنى مستوى بأسبوعين  "نيكي" الياباني ينخفض بالختام لأدنى مستوى بأسبوعين 

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، وانخفض مؤشر "نيكي" لأدنى مستوى في 9 أيام، وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي نهاية الجلسة تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 1.2 بالمائة إلى 20405.7 نقطة، وذلك بعد أن سجل 20184.9 نقطة خلال الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 6 أغسطس/آب.

كما هبوط مؤشر "توبكس" بنسبة 1 بالمائة عند 1483.9 نقطة.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 106.37 ين.

وسجلت الأسهم الأمريكية أمس أكبر خسائر يومية في العام الجاري، حيث هبط مؤشر "داو جونز" بمقدار 800 نقطة مُسجلاً 25479.4 نقطة.

وهبطت أسهم الشركات اليابانية المصدرة، حيث ارتفع الين أمام الدولار باعتباره ملاذ آمن، وذلك وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتراجعت أسهم شركات السيارات "تويوتا" و"هوندا" بنحو 0.9 بالمائة و1.4 بالمائة على الترتيب.

كما انخفضت أسهم شركات "باناسونيك" و"بريدج ستون" بنسبة 2.6 بالمائة و1.1 بالمائة، على اعتبار أنهم شركات مصدرة.

وهبطت أسهم شركات المالية بعد التقلبات الحادة في أسواق السندات أمس، فانخفض سهم "ميتسوبيشي فايننشال" بنحو 1.1 بالمائة، وتراجع سهم "ميزهو فايننشال" بنسبة 0.5 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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