انخفاض أسعار الذهب عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، ومع مراقبة التطورات في أسواق الأسهم والسندات.

وسجلت البورصة الأمريكية أمس أكبر تراجع يومي في 2019، حيث فقد مؤشر "داو جونز" 800.4 نقطة إلى 25479.4 نقطة.

ويأتي انخفاض الأسهم الأمريكية وسط اتجاه التعاملات نحو سوق الملاذ الآمن، حيث سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عام أدنى مستوى على الإطلاق.

كما انعكس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 1526.30 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1513.94 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 97.910.

وعلى الرغم من قرار الرئيس الأمريكي في الأسبوع الجاري بتأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية الجديدة على واردات صينية إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من الشهر المقبل، إلا أن مخاوف النمو الاقتثصادي تستحوذ على المستثمرين.

وأظهرت عدد من البيانات الاقتصادية أمس تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بالربع الثاني من 2019، وانكماشه في ألمانيا في الفترة نفسها إلى جانب بيانات اقتصادية سلبية في الصين.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر إمباير ستيت للإنتاج الصناعي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.