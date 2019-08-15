أمازون تتبرع بالمنتجات غير المباعة بدلًا من إتلافها

كشفت شركة أمازون عن برنامج جديد، يسمى (FBA Donations)، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتبرع بالمنتجات غير المرغوب فيها من قبل بائعي منصتها الخارجيين بدلاً من إرسالها إلى مكب النفايات.

وتريد أمازون من بائعيها الاستفادة بشكل أفضل من منتجاتهم غير المباعة أو غير المرغوب فيها والتي غالباً ما يتم التخلص منها عن طريق إعطائهم المؤسسات الخيرية.

وصمم برنامج التبرعات لبائعي الجهات الخارجية الذين يقومون بتخزين منتجاتهم في مستودعات أمازون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويتبرع البرنامج بمئات الآلاف من المنتجات التي لم يتمكن البائعون من بيعها إلى مؤسسات غير ربحية في الولايات المتحدة ومؤسسات خيرية في المملكة المتحدة.

ومن المفترض – بدءًا من الأول من شهر سبتمبر – أن يصبح برنامج التبرع هو الخيار الافتراضي لجميع البائعين عندما يختارون التخلص من منتجاتهم غير المباعة أو غير المرغوب فيها المخزنة في مستودعات أمازون عبر هذين البلدين، ويمكن للبائعين إلغاء الاشتراك في البرنامج إذا أرادوا ذلك.

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وتهدف أمازون من خلال برنامج التبرعات الجديد إلى تقليل كمية المنتجات المخزنة التي يجب تفريغها من مستودعات أمازون، ومساعدة البيئة، واستخدام المنتجات المهدرة بطريقة أخرى.

وكانت التقارير قد أفادت بأن أمازون قد دمرت أكثر من 3 ملايين منتج في فرنسا العام الماضي.

وبالنظر إلى أن الشركة تحقق الجزء الأكبر من مبيعاتها في الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تكون كمية المنتجات المدمرة في مستودعاتها الأمريكية أكبر بكثير من الموجود في البلدان الأخرى.

وكتبت أمازون في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى البائعين للإعلان عن إطلاق البرنامج: هذا البرنامج سوف يقلل من عدد المنتجات المرسلة إلى مدافن النفايات، وبدلاً من ذلك سوف يساعد المحتاجين.

وقال البائعون: إن البرنامج الجديد يجعل التبرع بالمنتجات غير المرغوب فيها أرخص بالنسبة لهم، إذ تتقاضى أمازون 50 سنتًا لإعادة المخزون غير المباع إلى البائعين، أي أكثر بكثير من مبلغ 15 سنتًا التي تتقاضاها للتخلص من المنتجات.