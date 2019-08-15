أخبار عاجلة

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
8 الصبح - التعليم العالي تفتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط أسعار النفط مع مخاوف تراجع الطلب

Google+ Print
هبوط أسعار النفط مع مخاوف تراجع الطلب هبوط أسعار النفط مع مخاوف تراجع الطلب

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف تراجع الطلب وركود الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.6 بالمائة إلى 59.15 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.3 بالمائة عند 55.07 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي سجل أمس أول تراجع يومي في 5 جلسات حيث انخفض بنحو 3.3 بالمائة.

وجاء هبوط أسعار النفط وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، حيث انعكس أمس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007.

كما هبط العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عام لأدنى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري، وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال نفس الفترة، إلى جانب بيانات اقتصادية سلبية في الصين.

كما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام بمقدار 1.6 مليون برميل بالأسبوع المنتهي في 9 أغسطس/آب إلى 440.5 مليون برميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب 

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب 

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية