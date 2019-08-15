هبوط أسعار النفط مع مخاوف تراجع الطلب

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف تراجع الطلب وركود الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.6 بالمائة إلى 59.15 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.3 بالمائة عند 55.07 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي سجل أمس أول تراجع يومي في 5 جلسات حيث انخفض بنحو 3.3 بالمائة.

وجاء هبوط أسعار النفط وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، حيث انعكس أمس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007.

كما هبط العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عام لأدنى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري، وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال نفس الفترة، إلى جانب بيانات اقتصادية سلبية في الصين.

كما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام بمقدار 1.6 مليون برميل بالأسبوع المنتهي في 9 أغسطس/آب إلى 440.5 مليون برميل.