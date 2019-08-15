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أودي تجمع بين مزايا السكوتر الكهربائي ولوح التزلج

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أودي تجمع بين مزايا السكوتر الكهربائي ولوح التزلج أودي تجمع بين مزايا السكوتر الكهربائي ولوح التزلج

استجابت شركة أودي لذلك الاتجاه الجديد السائد في المدن نحو استخدام النقل متعدد الوسائل، وذلك بإطلاق سكوتر كهربائي تجريبي جديد.

وصمم سكوتر (Audi e-tron) – الذي يجمع بين مزايا السكوتر الكهربائي ولوح التزلج – خصيصاً للأشخاص الرياضيين.

ويتميز السكوتر البالغ وزنه 12 كيلوغراماً بقابليته للطي، بحيث يوضع في صندوق الأمتعة في السيارة أو يمكن جره مثل العربة.

كما يتميز سكوتر (Audi-etron) بآلية توجيه تشبه ركوب الأمواج، حيث يقوده الراكب بيد واحدة فيما تكون اليد الأخرى حرة، ما يمكنه من النظر حوله والإشارة بيده.

ومن المخطط أن يبدأ إنتاج السكوتر وبيعه في أواخر عام 2020.

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وقال ثورستن شرادر، مدير مشاريع وسائل النقل صغيرة الحجم في أودي: نستقطب عبر سكوتر (Audi e-tron) العملاء الذين يعتمدون في انتقالاتهم داخل المدينة على وسائل متعددة مستدامة، والذين يولون أهمية للأناقة والأداء العملي.

وبالرغم من أن راكب السكوتر يستخدم المقود بيد واحدة، إلا أنه يتحكم في السكوتر بقدمه كما لو كان لوح تزلج من خلال تحويل ثقله.

ويتيح المحوران الأمامي والخلفي القابلان للحركة مع العجلات الأربعة سلاسة الحركة في المنعطفات الحادة.

وأضاف شرادر “يسير سكوتر (Audi e-tron) في اتجاه مستقيم، لكن الراكب لا يستمتع بشعور الانسيابية سوى بالحركة على الأسفلت، وقد أصبح ذلك في غاية السهولة مع هذا السكوتر التجريبي من أودي”.

ويدعم المقود القدرة على الثبات، ويحتوي على البطارية والأدوات الإلكترونية، بالإضافة إلى شاشة عرض تظهر حالة البطارية.

كما يستطيع الراكب التحكم في التسارع أو الكبح من خلال مقبض قابل للتدوير، ويستطيع السكوتر عند كبحه استرجاع الطاقة الحركية اللازمة وبذلك يمكنه قطع مسافة تصل إلى 20 كيلومتر.

وتوفر مكابح القدم الهيدروليكية مزيداً من الأمان، ويمكن للعملاء في نهاية عام 2020 شراء سكوتر (Audi e-tron) مقابل 2000 يورو تقريباً.

وقد تتوافد على شرائه مجموعات محددة من المستخدمين، مثل سكان المدن العصرية، وهناك خيار آخر يتمثل في عرض السكوتر كتجهيز إضافي للعملاء الذين يشترون طرازات سيارة (Audi e-tron)، حيث يمكن شحن السكوتر الكهربائي في صندوق الأمتعة من خلال مأخذ مخصص له.

ويمكن استخدام السكوتر الكهربائي في المسافات القصيرة، على سبيل المثال، من مواقف السيارات أو محطة شحن السيارات الكهربائية إلى الوجهة المقصودة بسرعة 20 كيلومتر في الساعة.

ويأتي سكوتر (Audi e-tron) مجهزاً بأضواء تعمل بتقنية (LED) حسبما يقتضي القانون: ضوء أمامي؛ وضوء نهاري؛ وضوء خلفي؛ وضوء للمكابح.

كما يُجهز السكوتر بواجهة بلوتوث تتيح إجراء تعديلات في خصائص الرحلة وتوفر الحماية من السرقة.

ويعمل المصممون حالياً على تصميم لوح السكوتر سواء من الخشب أو الكربون، وتأتي التصاميم باللونين الرمادي والأسود.

أودي تجمع بين مزايا السكوتر الكهربائي ولوح التزلج

البوابة العربية للأخبار التقنية

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