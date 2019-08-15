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مايكروسوفت تعترف بالتنصت عليك في سكايب وكورتانا

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مايكروسوفت تعترف بالتنصت عليك في سكايب وكورتانا مايكروسوفت تعترف بالتنصت عليك في سكايب وكورتانا

قالت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء إنها حدَّثت سياسة الخصوصية الخاصة بها لإعلام العملاء بأنها كانت تجمع بيانات صوتية لمستخدميها بمساعدة موظفيها، بالإضافة إلى متعاقدين خارجيين.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت لوكالة رويترز: إن الشركة تجمع بيانات صوتية بغية تمكينها من تقديم خدمات قائمة على الصوت في كل من خدمة الدردشة سكايب، والمساعد الرقمي (كورتانا) Cortana، وهي أحيانًا تستخدم البائعين للمساعدة في تحسين هذه الخدمات.

وقال المتحدث في بيان أرسل إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني: “لقد أدركنا، استنادًا إلى الأسئلة التي طُرحت حديثًا، أنه يمكننا القيام بعمل أفضل مع الإفصاح عن أن البشر في بعض الأحيان يراجعون هذا المحتوى”.

يُشار إلى أن مايكروسوفت تعد الأحدث بين شركات التقنية التي تعترف بمثل هذه الممارسات، وذلك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن فيسبوك تدفع لمتعاقدين خارجيين لنسخ المقاطع الصوتية من مستخدمي خدماتها.

وقال المتحدث باسم مايكروسوفت: “لقد قمنا بتحديث بيان الخصوصية الخاص بنا والأسئلة الشائعة بشأن المنتجات لإضافة المزيد من الوضوح وسنستمر في دراسة المزيد من الفرص للتحسين”.

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وتواجه شركات التقنية في الولايات المتحدة انتقادات واسعة من المشرعين والمنظمين بسبب ممارسات الخصوصية لديها، خاصةً أنها تسمح لبشر بالتنصت على تفاصيل شخصية للغاية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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