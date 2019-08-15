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يوتيوب تختبر السماح برفع فيديوهات حصرية للاشتراكات المدفوعة

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يوتيوب تختبر السماح برفع فيديوهات حصرية للاشتراكات المدفوعة يوتيوب تختبر السماح برفع فيديوهات حصرية للاشتراكات المدفوعة

تعمل خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب حاليًا على اختبار خيار جديد يسمح للقنوات برفع فيديوهات حصرية للأعضاء المشتركين ببرنامجها المدفوع، وذلك على غرار ما فعلته فيسبوك التي بدأت تسمح للناشرين برفع مقاطع حصرية مقابل اشتراك شهري.

وكانت يوتيوب قد أطلقت في شهر حزيران/ يونيو 2018 برنامج (العضويات) Memberships الذي يسمح للقنوات العادية ببيع الاشتراكات، والآن أظهر مستند نُشر على منتدى الدعم الخاص بيوتيوب أن الشركة تختبر خيارًا جديدًا يسمح للقنوات برفع مقاطع فيديو حصرية للأعضاء.

ويُعتقد أن خيار مقاطع الفيديو الحصرية للأعضاء قد يُمكِّن خدمات الفيديو حسب الطلب، مثل: (نتفليكس)، من نشر المقاطع ذاتها التي تُنشر في خدماتها؛ على قنوات يوتيوب الخاصة بها، وذلك دون الاضرار بخدماتها الأصلية.

كما يُعتقد أنها قد تسمح لأصحاب القنوات العادية بجذب المزيد من الاشتراكات المدفوعة؛ خاصةً أنه يمكن لأي شخص رؤية المقاطع على القناة، ولكن المشاهدة ستكون حصرية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة، إذ سوف تظهر لغير المشتركين رسالة تُعلمهم بأن هذه المقاطع متاحة فقط للأعضاء المشتركين.

وفي حين بدأت يوتيوب تُفعِّل ميزة (الفيديوهات الحصرية للأعضاء)، فقد وسعت المنصة برنامج العضويات الخاص بها في وقت سابق من العام الحالي، وذلك عن طريق إضافة درجات مختلفة؛ تتراوح من 0.99 دولار إلى 49.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

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يُشار إلى أن صناع المحتوى المرئي أصبحوا ينشرون محتواهم على العديد من المنصات، بما في ذلك: أمازون، وآبل، وروكو، وفيسبوك، التي توفر خدمات الاشتراك المدفوع نيابة عن الناشرين. والآن يبدو أن يوتيوب قد تدخل على الخط.

ويُعتقد أن يوتيوب قد تحظى بنجاح لا تحظى به بعض الخدمات الأخرى التي تبيع الاشتراك المدفوع، خاصةً أنها تملك قاعدة مستخدمين هائلة تتجاوز المليار مشاهد يوميًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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