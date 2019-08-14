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محدث.."داو جونز" يتهاوى 800 نقطة في أكبر خسائر يومية بـ2019

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محدث.."داو جونز" يتهاوى 800 نقطة في أكبر خسائر يومية بـ2019 محدث.."داو جونز" يتهاوى 800 نقطة في أكبر خسائر يومية بـ2019

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة حادة عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 800 نقطة في أكبر خسائر يومية في العام الجاري مع مخاوف الركود الاقتصادي.

وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر "وول ستريت" مع التحذيرات التي أطلقها سوق السندات الأمريكي بشأن الركود الاقتصادي.

وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية خلال التعاملات مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.

واتهم الرئيس الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بالتسبب اضطرابات الأسواق، واصفاً انعكاس منحنى العائد بـ"المجنون"

وتتزامن خسائر البورصة الأمريكية مع بيانات صينية مخيبة للآمال حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عاماً.

وفي أكبر حول العالم، ارتفعت أسعار الواردات خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات.

وعند ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.05 بالمائة أو ما يعادل 800.4 نقطة إلى 25479.4 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.9 بالمائة إلى 2840.6 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 3 بالمائة إلى 7773.9 نقطة.

وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 97.999.

مباشر (اقتصاد)

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