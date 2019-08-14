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محدث.. سهم أوبر يتراجع 7% عند أدنى مستوى على الإطلاق

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محدث.. سهم أوبر يتراجع 7% عند أدنى مستوى على الإطلاق محدث.. سهم أوبر يتراجع 7% عند أدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: تراجع سهم أوبر بنحو 7 بالمائة عند نهاية  تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى مستوى على الإطلاق، وسط موجة بيعية قوية في "وول ستريت".

وبحلول الساعة 5:57 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم أوبر بنحو 6.8 بالمائة إلى 33.96 دولار وهو الأدنى في تاريخه.

وكانت الشركة الأمريكية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 10 مايو/ أيار الماضي عند سعر 45 دولاراً للسهم.

وتأتي خسائر سهم أوبر مع تراجع قوي للبورصة الأمريكية بنهاية التعاملات حيث "داو جونز" أكثر من 800 نقطة مع مخاوف الركود الاقتصادي.

وكانت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع النقل التشاركي سجلت خسائر قدرها 5.23 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن الخسائر الفصلية الحادة والتي كانت نتيجة الاكتتاب العام تحدث "مرة واحدة في العمر".

ومنذ الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية الخميس الماضي تراجع سهم أوبر بأكثر من 21 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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