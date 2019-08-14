محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتزايد مخاوف الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الحكومية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم نمو الإنتاج الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 عاما خلال الشهر الماضي وذلك بنحو 4.8 بالمائة.

كما أن استثمارات الأصول الثابتة زادت بنحو 5.7 بالمائة في أول 7 أشهر من العام، وهي وتيرة أقل من التوقعات عند 5.8 بالمائة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1134 دولار، فيما هبط أمام الين بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 106 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمائة عند 1.2053 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة مُسجلة 0.9734 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.029.

كما كشفت البيانات في منطقة اليورو تباطؤ النمو الاقتصادي هناك في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي وفصلي عند 1.1 بالمائة و0.2 بالمائة على الترتيب، مقابل مستوى 1.2 بالمائة و0.4 بالمائة على الترتيب في الربع الأول.