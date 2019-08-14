أخبار عاجلة

عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية -
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب -
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019 -
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019 -
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية -
8 الصبح - التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين -
8 الصبح - تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثاني .. وتحذير من حيازة المحمول -
8 الصبح - التعليم العالي تفتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

Google+ Print
محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتزايد مخاوف الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الحكومية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم نمو الإنتاج الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 عاما خلال الشهر الماضي وذلك بنحو 4.8 بالمائة.

كما أن استثمارات الأصول الثابتة زادت بنحو 5.7 بالمائة في أول 7 أشهر من العام، وهي وتيرة أقل من التوقعات عند 5.8 بالمائة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الواردات الأمريكية بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة  8:15 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1134 دولار، فيما هبط أمام الين بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 106 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمائة عند 1.2053 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة مُسجلة 0.9734 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.029.

كما كشفت البيانات في منطقة اليورو تباطؤ النمو الاقتصادي هناك في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي وفصلي عند 1.1 بالمائة و0.2 بالمائة على الترتيب، مقابل مستوى 1.2 بالمائة و0.4 بالمائة على الترتيب في الربع الأول.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب 

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب 

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية